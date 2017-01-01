По факту ДТП с маршрутками на Космонавтов завели уголовное дело. Подробности (фото)

Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Обсуждение темы:

« По факту ДТП с маршрутками на Космонавтов завели уголовное дело. Подробности (фото)»

Неzнайка. 03.02 14:13 [ + 2 – ]

Пока обезьяны с правами пастухов будут водить маршрутки- ничего не изменится...