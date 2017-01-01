Школьный учитель погиб при падении из окна многоэтажки в Янино

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Обсуждение темы:

«Школьный учитель погиб при падении из окна многоэтажки в Янино»

Всезнайка 03.02 12:41 [ + 3 – ]

Видимо не помог ему курс лечения...или школьная отморозь его достала...

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 03.02 12:46 [ + 11 – ]

Всё больше людей кончают жизни самоубийством. Чем более гнилой и антинародный режим правит в стране - тем больше суицидов! Статистика упрямая вещь - с ней не поспоришь!

Тоскливый Дятел 03.02 13:19 [ + -8 – ]

Врача-невролога к ответственности, что рано выписал. Надо было лечить до конца его дней.

AКSМ 3,14d@r 03.02 13:38 [ + -6 – ]

Подержу тебя оскальпиров.... тскливая дятлица. Худо пролечили

Иоан Грозный 03.02 17:28 [ + -1 – ]

школьная зарплата его достала...