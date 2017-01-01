Обсуждение темы:

«На Гражданском проспекте прикрыли интернациональный притон с проститутками»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 03.02 13:07 [ + 5 – ]

Лучше бы прикрыли притон со лживыми и алчными проститутками антинародными. Все, разумеется, поняли о ком речь идёт! Есть такие, которые кукарекнули лживо, только, потом не рассветало в стране! Сумрак настал, после лживых обещалок.