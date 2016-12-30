17-летний подросток порезал соседку в парадной на Варшавской

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«17-летний подросток порезал соседку в парадной на Варшавской »

Неzнайка. 03.02 12:21 [ + 11 – ]

Наркот ёб..нный, тока и могут с ножем на бабу, мразь тупая...

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 03.02 12:49 [ + 11 – ]

Соглашусь с Незнайкой. 100% наркоман, который наглотался дури из задов вонючих аульных "гостей!"

арнольд питерский 03.02 13:17 [ + 4 – ]

жаль что этой мрази малолетней не попался сосед под 100кг

Тоскливый Дятел 03.02 13:37 [ + -6 – ]

Лишний раз предлагаю согласиться, что преступность не имеет национальности. Очевидный пример-местный житель, совершивший тяжкое преступление. Что из него дальше будет?

НЕСТОР 03.02 17:28 [ + 4 – ]

Если сейчас этому ублюдку башку не оторвать, через некоторое время от него жди трупы.

скальпель 03.02 17:34 [ + 5 – ]

... Через несколько лет может и вернётся - опущённый, с разорванной толстой кишкой, харкающий кровью, живущий от дозы к дозе ...

Подниму бокал за его плиту ... Могильную.