17-летний подросток порезал соседку в парадной на Варшавской
11:56
Тэги: дети, ранения, грабеж, московский район
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Общество
Обсуждение темы:
«17-летний подросток порезал соседку в парадной на Варшавской »
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ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 03.02 12:49 [ + 11 – ]
Соглашусь с Незнайкой. 100% наркоман, который наглотался дури из задов вонючих аульных "гостей!"
Тоскливый Дятел 03.02 13:37 [ + -6 – ]
Лишний раз предлагаю согласиться, что преступность не имеет национальности. Очевидный пример-местный житель, совершивший тяжкое преступление. Что из него дальше будет?
НЕСТОР 03.02 17:28 [ + 4 – ]
Если сейчас этому ублюдку башку не оторвать, через некоторое время от него жди трупы.
скальпель 03.02 17:34 [ + 5 – ]
... Через несколько лет может и вернётся - опущённый, с разорванной толстой кишкой, харкающий кровью, живущий от дозы к дозе ...
... Через несколько лет может и вернётся - опущённый, с разорванной толстой кишкой, харкающий кровью, живущий от дозы к дозе ...
Подниму бокал за его плиту ... Могильную.
Всего комментариев - 7
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