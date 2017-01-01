Петербурженка попросила полицию разыскать бывшего мужа-африканца
- Крем от геморроя «Здоров»
- Ленинградский зоопарк получит молодых сурков на смену умершему Фролу
- В Ленобласти двое злоумышленников избили 30-летнего мужчину и отняли у него сумку с 2,5 млн рублей
- Открытие в лечении варикоза
- В Петербурге арестовали похитительницу коляски с ребенком
- 15-летнего любителя экстрима сняли с крыши электрички в Петербурге
- Очевидцы: мужчину спасли из охваченной огнем квартиры на Народной (фото)
- В Петербурге будут судить бухгалтера, похитившего у своей фирмы почти 2 миллиона
- В Петербурге задержали кавказца, который вместе с подельником избил продавца и украл 32 телефона из салона связи
- В Тихвине во время пьяной ссоры мужчина зарезал своего собутыльника
- Бездомная отрезала нос собутыльнику во время застолья на Удельном
- В Ленобласти во время валки дерево насмерть раздавило 46-летнего лесоруба
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Может всё у них сложится. Встретятся- помирятся. И заживут счастливо
Оооо...)))Бабу видимо в далеком детстве роняли часто головой об пол...Как можно жить вместе с чернопопым вонючим негром???Я уж молчу о том,чтоб выйти за него замуж...
03.02 12:29, думаешь оскальпиренный бабадед захария получится что у тебя АКSМ наша? Не знаю. Попробуй Счастья в супружестве.
Всяким расистским высказываньям здесь не место. Есть африканцы верные и любящие мужья с них выходят.
Если любовь настоящая, то вернётся. Свого то дождалась, пришол как миленькой. То то. Главное человек какой, а не насыональность.
Интересно, а алименты она получала? Или сейчас выставит счет за 4 года.
от негров воняет всегда. при увеличении физической нагрузки - воняет усиленно. трахаться для этого с ниггером не обязательно - зайдите в спортзал во время баскетбольного матча команд, имеющих в своём составе негров.
потерпевшая, если Вы сейчас читаете про себя комментарии, то знайте, что Вы являетесь - тупой задницей, которая не заслуживает сочувствия...
Жили вместе и снимали квартиру.Я не расист но смешивать кровь это как то ....Никогда не понимал этих женщин.
У этой чернилки, небось рожа, что жопа, страшнее ста разбойников, вот на нигера и повелась!
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
16:46, 30 января
на новости