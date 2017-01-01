Петербурженка попросила полицию разыскать бывшего мужа-африканца

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«Петербурженка попросила полицию разыскать бывшего мужа-африканца»

Серго 83 03.02 12:13 [ + 5 – ]

Я думаю,он особо и не претендует на роль отца.

скaльпель 03.02 12:29 [ + -6 – ]

Может всё у них сложится. Встретятся- помирятся. И заживут счастливо

Всезнайка 03.02 12:39 [ + 13 – ]

Оооо...)))Бабу видимо в далеком детстве роняли часто головой об пол...Как можно жить вместе с чернопопым вонючим негром???Я уж молчу о том,чтоб выйти за него замуж...

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 03.02 12:41 [ + 5 – ]

03.02 12:29, думаешь оскальпиренный бабадед захария получится что у тебя АКSМ наша? Не знаю. Попробуй Счастья в супружестве.

AКSМ 3,14d@r 03.02 12:53 [ + -8 – ]

Всяким расистским высказываньям здесь не место. Есть африканцы верные и любящие мужья с них выходят.

арнольд питерский 03.02 13:07 [ + 11 – ]

Поделом чернильнице пускай теперь разъ.бывается

AКSМ 3,14d@r 03.02 13:13 [ + -7 – ]

Если любовь настоящая, то вернётся. Свого то дождалась, пришол как миленькой. То то. Главное человек какой, а не насыональность.

Тоскливый Дятел 03.02 13:26 [ + -7 – ]

Интересно, а алименты она получала? Или сейчас выставит счет за 4 года.

монк-аль-ахри 03.02 14:04 [ + 6 – ]

от негров воняет всегда. при увеличении физической нагрузки - воняет усиленно. трахаться для этого с ниггером не обязательно - зайдите в спортзал во время баскетбольного матча команд, имеющих в своём составе негров.

НЕСТОР 03.02 17:24 [ + 6 – ]

А сама чернильница в Африку не хочет съездить?

Иоан Грозный 03.02 17:31 [ + -4 – ]

где нить на просторах Папуа новой Гвинеи ищите

Йаяязь 03.02 19:13 [ + 1 – ]

потерпевшая, если Вы сейчас читаете про себя комментарии, то знайте, что Вы являетесь - тупой задницей, которая не заслуживает сочувствия...

смерч 03.02 19:38 [ + 1 – ]

Жили вместе и снимали квартиру.Я не расист но смешивать кровь это как то ....Никогда не понимал этих женщин.