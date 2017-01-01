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«Восемь пассажиров маршрутки пострадали в крупном ДТП на проспекте Космонавтов (фото)»

Тоскливый Дятел 03.02 10:41 [ + 1 – ]

Водители маршруток, как правило, асы по вождению. Они строго соблюдают правила. А вот по вине любителей-водятлов, которые и руль-то толком держать не умеют и происходят происшествия с такими последствиями.