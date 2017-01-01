Обсуждение темы:

«В Колпино охранник сломал нос 16-летнему подростку, пытавшемуся украсть из магазина товары»

Все в пределах самообороны.

Просто житель 03.02 11:31 [ + 1 – ]

Молодёжь теперь ушлая. Сами себе всё нарисуют, а через н- часов бегут жаловаться.