Во Всеволожске случайный прохожий задержал извращенца, который пытался изнасиловать 21-летнюю девушку

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«Во Всеволожске случайный прохожий задержал извращенца, который пытался изнасиловать 21-летнюю девушку»

maksimvw 03.02 09:57 [ + 2 – ]

имя насильника ??? а еще фото и адрес

скальпель 03.02 10:08 [ + 2 – ]

... Выбить ублюдку-насильнику челюсть надо было и яйца с башкой отбить ... Пусть бы всю жизнь (оставшуюся) новоявленный импотент на костылях передвигался, головой тряс как паралитик и слюну до земли пускал!!! Прохожий - Молодец!!! Вот таким людям надо давать звание Героя России!!!

Hиф-Hиф 03.02 10:28 [ + 3 – ]

Редакция! Ну, что насильник -- согласен. Но почему извращенец?

Вот если б он этого мужика совратил, я б еще понял. Хотя по нынешним временам и мужика вроде в пределах нормы.

Тоскливый Дятел 03.02 10:34 [ + 2 – ]

И уточните пожалуйста национальность преступника, который с 18 лет насилует, а его выпускают. Значит, что-то не продумано в нашей пенитенциарной системе, которая ничему людей не учит и не исправляет. Вообще, за подобные преступления я предлагаю ставить клеймо на лбу "Я-насильник".