Во Всеволожске случайный прохожий задержал извращенца, который пытался изнасиловать 21-летнюю девушку
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Петербурге пропал студент из Пакистана
- В Кировском районе трое в масках отняли у жителя коммуналки полмиллиона рублей
- Открытие в лечении варикоза
- Восемь пассажиров маршрутки пострадали в крупном ДТП на проспекте Космонавтов (фото)
- На Пражской в кабине лифта нашли тело неизвестного мужчины
- Артем Дзюба стал новым капитаном "Зенита"
- В Колпино охранник сломал нос 16-летнему подростку, пытавшемуся украсть из магазина товары
- Эрмитаж подсветят красным к 100-летию Октябрьской революции
- "Яндекс" нашел пользователя, который послушал песню "Ленинграда" "В Питере — пить" более тысячи раз
- Полиция задержала водителя "Ниссана", который заправил машину на 800 рублей, побил работника АЗС и скрылся
- "Вечер жестянщика": гололед спровоцировал серию массовых ДТП в Петербурге (фото)
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
... Выбить ублюдку-насильнику челюсть надо было и яйца с башкой отбить ... Пусть бы всю жизнь (оставшуюся) новоявленный импотент на костылях передвигался, головой тряс как паралитик и слюну до земли пускал!!! Прохожий - Молодец!!! Вот таким людям надо давать звание Героя России!!!
Редакция! Ну, что насильник -- согласен. Но почему извращенец?
Вот если б он этого мужика совратил, я б еще понял. Хотя по нынешним временам и мужика вроде в пределах нормы.
И уточните пожалуйста национальность преступника, который с 18 лет насилует, а его выпускают. Значит, что-то не продумано в нашей пенитенциарной системе, которая ничему людей не учит и не исправляет. Вообще, за подобные преступления я предлагаю ставить клеймо на лбу "Я-насильник".
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
16:46, 30 января
на новости