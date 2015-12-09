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Эрмитаж подсветят красным к 100-летию Октябрьской революции

09:13
Тэги: эрмитаж, история, память, октябрьская революция
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Тэги: эрмитаж, история, память, октябрьская революция
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Общество
Обсуждение темы:
«Эрмитаж подсветят красным к 100-летию Октябрьской революции»
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НЕСТОР 03.02 11:43 [ + 0 ]

Делать больше нечего-лучше детям на лечение денег дайте.

Всего комментариев - 1

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