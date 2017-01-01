Женщину задержали за похищение ребенка в коляске от школы в Петергофе
18:33, 2 февраля
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Общество
Обсуждение темы:
«Женщину задержали за похищение ребенка в коляске от школы в Петергофе»
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Saymon Grapes 02.02 19:09 [ + 3 – ]
Не мать, безответственное лицо! Оставление младенца в опасности! А если машина, детская шалость или ещё что? Ещё легко отделалась мамаша!
Изя Чемпион Вернулся 02.02 19:10 [ + -7 – ]
Пусть молится,что похитила баба которая не может родить,а не уроды которые ,отвезут ребенка в красную комнату.
AКSМ 3,14d@r 02.02 19:22 [ + -6 – ]
Не могу родить. Хочется иметь ребёнка. Но не получается. Потому женщина и украла.Инстинкт материнства.То то
бармалей 02.02 23:01 [ + 1 – ]
скорее всего похитительница имела корыстный интерес и скорее всего это была цыганка.
Всего комментариев - 6
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