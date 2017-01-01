Любитель пьяной езды угнал свое авто со штрафстоянки и попал в ДТП на севере Петербурга

Охранника паркинга нарушитель оглушил.

Охранника паркинга нарушитель оглушил.



Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, в 3:20 наряд группы задержания Приморского ОВО схватил 20-летнего водителя, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позднее выяснилось, что молодой человек ранее уже был лишён прав за «пьяную езду».



Сотрудники УВО, патрулировавшие улицы, увидели, как автомобиль Honda Saber на большой скорости выехал со двора дома 96-А по Школьной улице, врезаясь в припаркованные машины. Сотрудники Росгвардии попытались остановить иномарку, но водитель требования об остановке проигнорировал и попытался скрыться.



В конце концов сотрудникам УВО удалось перегородить нарушителю дорогу и задержать его в салоне машины.



При проверке выяснилось, что 30 января этот же молодой человек был задержан сотрудниками ГИБДД за «пьяную езду». Когда инспекторы проверили его по базе данных, оказалось, что ранее водитель уже был лишен прав на 20 месяцев, попавшись пьяным за рулем в Красноярском крае. Машина была конфискована и увезена на штрафстоянку.



31 января нарушитель, по-прежнему пьяный, прибыл на штрафстоянку, оглушил охранника и угнал свой конфискованный автомобиль. После этого его и задержали сотрудники вневедомственной охраны.



Молодого любителя «пьяной езды» доставили в 25-й отдел полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Ночью 31 января сотрудники УВО с погоней задерживали пьяного водителя в Приморском районе Петербурга.Как сообщает пресс-службав 3:20 наряд группы задержания Приморского ОВО схватил 20-летнего водителя, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позднее выяснилось, что молодой человек ранее уже был лишён прав за «пьяную езду».Сотрудники УВО, патрулировавшие улицы, увидели, как автомобиль Honda Saber на большой скорости выехал со двора дома 96-А по Школьной улице, врезаясь в припаркованные машины. Сотрудники Росгвардии попытались остановить иномарку, но водитель требования об остановке проигнорировал и попытался скрыться.В конце концов сотрудникам УВО удалось перегородить нарушителю дорогу и задержать его в салоне машины.При проверке выяснилось, что 30 января этот же молодой человек был задержан сотрудниками ГИБДД за «пьяную езду». Когда инспекторы проверили его по базе данных, оказалось, что ранее водитель уже был лишен прав на 20 месяцев, попавшись пьяным за рулем в Красноярском крае. Машина была конфискована и увезена на штрафстоянку.31 января нарушитель, по-прежнему пьяный, прибыл на штрафстоянку, оглушил охранника и угнал свой конфискованный автомобиль. После этого его и задержали сотрудники вневедомственной охраны.Молодого любителя «пьяной езды» доставили в 25-й отдел полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что чиновник из Киришей забыл, где припарковал авто, и заявил в полицию об угоне.





