Водитель ВАЗа пойдет под суд за пьяное ДТП с маршруткой на Славы и гибель человека

В Петербурге перед судом предстанет водитель автомобиля, устроивший смертельное ДТП с маршруткой в августе 2016 года.Как сообщает пресс-служба, 18 августа 27-летний водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по крайней левой полосе проспекта Славы в сторону Будапештской улицы и врезался в автобус «ПАЗ», стоявший на перекрестке с Будапештской в ожидании «зеленого» для поворота налево.В отношении водителя ВАЗа было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.