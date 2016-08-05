"Яндекс" нашел пользователя, который послушал песню "Ленинграда" "В Питере — пить" более тысячи раз

Им оказался Павел из Москвы.

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Обсуждение темы:

«"Яндекс" нашел пользователя, который послушал песню "Ленинграда" "В Питере — пить" более тысячи раз»

AКSМ 3,14d@r 02.02 19:53 [ + -7 – ]

Больше песня нравися взросая я целуй везде, есть 18 мне. А в Питере пить, так себе.

Hиф-Hиф 02.02 20:01 [ + 3 – ]

Редакция! Вот этого, который «Вой на луну» 836 раза, на Пряжку немедленно!

