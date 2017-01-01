"Эпидемия продолжается": таксист на Невском проспекте не пропустил скорую с включенными спецсигналами (видео)
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Общество
То что не прав то факт,ему можно было вправо дать машины остановились..А почему скорой не дали вернутся на свою полосу,то тоже вопрос.А по факту аварийка включена,стоит на своей полосе,скорая на встречке и тоже могла бы объехать мерен,не знаю но думаю гибДД ничего не смогут предъявить водителю мерина.
Ищите это псевдо такси на дворцовой или возле одного из отелей дорогих отелей.
Последнее время водители "скорой" явно выходят из под контроля. Едет по встречке через две сплошные. Нарушает все мыслемое и не мыслемое. А если им дадут право идти на таран. Тогда бардака в городе будет ещё больше
Тот, кто блокирует работу "Скорой помощи" имеет полное право на удар по тыкве черенком от лопаты. Или руковищем от топора.
... Причем это необходимо делать не только с теми, кто блокирует работу "Скорой помощи", но и в первую очередь с теми, кто пишет здесь свои зловонные дятельские каменты под чужими НИКами!!!!!
скальпель 02.02 18:37 я не всё время пишу под чужими именами. Вот тут под своим. Так што не надо врать на чесную интер. пользовательницу.
Ты, AКSМ 3,14d@r, если уж и пишешь под чужим НИКом, так хоть делай это, сохраняя авторскую стилистику. Люди - не дебилы (в отличие от Тебя), и прекрасно видят грубую халтуру и безвкусную подделку.
Творишь пакость - так твори её умело. А то взамен внезапно (как по щелчку) ссучившегося скальпеля читатели видят дятла и его команду, прикрывшихся чужой личиной.
Творить пакости - это тоже искусство. И за что вам там только деньги платят? Я бы на месте вашего "хозяина" поувольнял бы вас всех там на хрен и набрал бы действительно достойную команду злых, хитрых, прожженных лицемеров.
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
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