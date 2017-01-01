"Эпидемия продолжается": таксист на Невском проспекте не пропустил скорую с включенными спецсигналами (видео)

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«"Эпидемия продолжается": таксист на Невском проспекте не пропустил скорую с включенными спецсигналами (видео)»

смерч 02.02 15:09 [ + 3 – ]

То что не прав то факт,ему можно было вправо дать машины остановились..А почему скорой не дали вернутся на свою полосу,то тоже вопрос.А по факту аварийка включена,стоит на своей полосе,скорая на встречке и тоже могла бы объехать мерен,не знаю но думаю гибДД ничего не смогут предъявить водителю мерина.

slawa 02.02 15:25 [ + 5 – ]

Ищите это псевдо такси на дворцовой или возле одного из отелей дорогих отелей.

скaльпель 02.02 15:34 [ + -9 – ]

Последнее время водители "скорой" явно выходят из под контроля. Едет по встречке через две сплошные. Нарушает все мыслемое и не мыслемое. А если им дадут право идти на таран. Тогда бардака в городе будет ещё больше

монк-аль-ахри 02.02 16:09 [ + 6 – ]

Тот, кто блокирует работу "Скорой помощи" имеет полное право на удар по тыкве черенком от лопаты. Или руковищем от топора.

скальпель 02.02 18:37 [ + 4 – ]

... Причем это необходимо делать не только с теми, кто блокирует работу "Скорой помощи", но и в первую очередь с теми, кто пишет здесь свои зловонные дятельские каменты под чужими НИКами!!!!!

AКSМ 3,14d@r 02.02 19:50 [ + -5 – ]

скальпель 02.02 18:37 я не всё время пишу под чужими именами. Вот тут под своим. Так што не надо врать на чесную интер. пользовательницу.