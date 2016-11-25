В Московском районе 43-летняя школьная уборщица пропала, бросив двух дочерей

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«В Московском районе 43-летняя школьная уборщица пропала, бросив двух дочерей»

Йаяязь 02.02 14:03 [ + -3 – ]

как она могла!? ведь в нашей стране все условия созданы для матерей одиночек и женщин попавших в трудное положение... совсем видать разум помутился, коли забыла, что Россия - страна возможностей...

Всезнайка 02.02 14:11 [ + 3 – ]

Очень жаль девочек((Боюсь,что женщина решила свести счёты с жизнью...вот только о дочерях она подумала???Каково им будет без мамы???Мама-самый близкий и родной человек...главное,чтоб пьяницей не была и наркоманкой.

скальпель 02.02 14:37 [ + 7 – ]

... А отцу (отцам) - если, конечно, он живой (или живые) - по башке настучать надобно!!!!! Наплодил (наплодили) детей - и в кусты ... А воспитать, а обучить, а позаботиться???

Вот и вырастают девочки, не имеющие отцовского пригляда (хотя это лучше, чем если бы отец был, но был бы пьяницей, дебоширом или насильником ...) и не знают ни хрена - как в принципе выстраивать отношения с противоположным полом ... Примера-то у них положительного перед глазами не было ...

... А потом читаем новости про закрытие очередного борделя ...

Тоскливый Дятел Терпило 02.02 15:23 [ + -3 – ]

Я готов удочерить.

скaльпель 02.02 15:55 [ + -4 – ]

Молодец Дятел. Мужской поступок. Не каждый на это решится.

Тоскливый Дятел Терпило 02.02 16:10 [ + -3 – ]

Спасибо, Скальпель, очень тронут. Вы первый и единственный кто положительно обо мне отозвался. Остальные только спят и видят, чтобы сбросить меня с моста, крыши или эскалатора. А я еще способен творить добрые дела.

Emilian 02.02 16:13 [ + 4 – ]

если тетке поставили диагноз рассеянный склероз, то оставить детей на попечение гос-ва, если нет родственников, готовых взять этих детей, единственно верное решение.

Я видела больную р.с. на отделении интенсивной терапии, которая попала туда по скорой. Дома у нее остался сын без присмотра. Она всё рвалась домой, не зная, что живой из больницы уже не выйдет...

скальпель 02.02 18:41 [ + 3 – ]

Тоскливый Дятел Терпило 02.02 16:10 - твоему дружбану там не надоело ещё кукарекать от моего имени???