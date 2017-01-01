Налетчики с ножом отобрали выручку и мобильник у юной продавщицы в магазине на Караваевской

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Обсуждение темы:

«Налетчики с ножом отобрали выручку и мобильник у юной продавщицы в магазине на Караваевской»

Тоскливый Дятел Терпило 02.02 13:07 [ + -1 – ]

Самое ценное что было этом магазине, это девушка. Слава Богу, она осталась в неприкосновенности. Впредь, предлагаю установить пост охраны, иначе девушке лучше уволиться, чтобы не искушать судьбу.

скальпель 02.02 14:12 [ + 5 – ]

Национальность нападавших? Ждём с нетерпением!!!

скaльпель 02.02 15:37 [ + -3 – ]

Хотя какая к черту национальность. Нарики 100%

скальпель 02.02 18:26 [ + 4 – ]

О, какой-то хрен под моим НИКом смердит!!! Не стыдно ли Вам, лжескальпель????? Во-первых, однозначно ишаки аульные, а уж отсюда действительно следует, что нарики!!!