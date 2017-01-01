Налетчики с ножом отобрали выручку и мобильник у юной продавщицы в магазине на Караваевской
12:55, 2 февраля
Тэги: грабеж, кража, невский район, торговля, разбой
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Общество
Обсуждение темы:
«Налетчики с ножом отобрали выручку и мобильник у юной продавщицы в магазине на Караваевской»
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Тоскливый Дятел Терпило 02.02 13:07 [ + -1 – ]
Самое ценное что было этом магазине, это девушка. Слава Богу, она осталась в неприкосновенности. Впредь, предлагаю установить пост охраны, иначе девушке лучше уволиться, чтобы не искушать судьбу.
скальпель 02.02 18:26 [ + 4 – ]
О, какой-то хрен под моим НИКом смердит!!! Не стыдно ли Вам, лжескальпель????? Во-первых, однозначно ишаки аульные, а уж отсюда действительно следует, что нарики!!!
Всего комментариев - 5
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