В квартире на Мечникова мужчина до смерти забил свою собутыльницу ножкой от табуретки

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«В квартире на Мечникова мужчина до смерти забил свою собутыльницу ножкой от табуретки»

Тоскливый Дятел Терпило 02.02 12:58 [ + -1 – ]

Заметьте, почти все преступления совершаются на почве пьянства. Неужели трудно занять людей какими-то другими, полезными для здоровья и общества в целом, мероприятиями. Предлагаю ввести должность вице-губернатора по культуре, который занимался бы просвещением людей, вытягиванием их из этой ямы пьянства, блуда и насилия.

скальпель 02.02 14:15 [ + 3 – ]

... И ещё один "низкий поклон" госпоже Мизулиной. Думал гражданин на первый раз отделаться штрафом, но ... не рассчитал своих сил ...

Изя Чемпион Вернулся 02.02 16:10 [ + -5 – ]

баба наверное сказала,что-то плохое мужику и вот получила ножкой по табуретке