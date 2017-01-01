Полиция задержала водителя "Ниссана", который заправил машину на 800 рублей, побил работника АЗС и скрылся

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 1 февраля в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что 22 января текущего года около 08.40 водитель автомобиля «Ниссан», находясь на автозаправочной станции на улице Партизана Германа, совершил открытое хищение более 20 литров топлива на общую сумму около 800 рублей, при этом применив в отношении работника заправки насилие, не опасное для жизни и здоровья.



Минувшим вечером стражи порядка у дома 7 по указанной улице по подозрению в совершении данного преступления задержали 56-летнего неработающего местного жителя. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Красносельском районе Петербурга сотрудники полиции задержали гражданина, который в январе отобрал у работника АЗС на улице Партизана Германа около 20 литров топлива.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 1 февраля в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что 22 января текущего года около 08.40 водитель автомобиля «Ниссан», находясь на автозаправочной станции на улице Партизана Германа, совершил открытое хищение более 20 литров топлива на общую сумму около 800 рублей, при этом применив в отношении работника заправки насилие, не опасное для жизни и здоровья.Минувшим вечером стражи порядка у дома 7 по указанной улице по подозрению в совершении данного преступления задержали 56-летнего неработающего местного жителя. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что на проспекте Маршала Блюхера мужчина заправил свой "Ниссан" на 2,5 тысячи рублей и уехал, не заплатив.







Обсуждение темы: «Полиция задержала водителя "Ниссана", который заправил машину на 800 рублей, побил работника АЗС и скрылся» AКSМ 3,14d@r 02.02 19:30 [ + -3 – ]

Каков разбойник? Вах, вах, вах.........

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