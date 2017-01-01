«Мумию пенсионерки в свитере нашли в заваленной мусором квартире в Купчино»

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Общество
Отходы и мусор её и похоронили...плюс к этому добавить всякую заразу и микробы..а если она и к врачам ни разу не ходила,то и говорить здесь не о чем..Я представляю какая вонь стояла в квартире и наверняка в подъезде...
Поверьте мне, я достаточно насмотрелся на подобные случаи по работе в "Скоряге". Придут дворники-макакеры, начнут разбор завалов и обнаружится, что у бабушки куча сберкнижек на круглую сумму, которая не достанется никому, кроме госказны. Есть такая патология, ходить по помойкам, харчеваться около волонтёрской кухни для лиц БОМЖ, покупать просрочку в Апрашке или в Народном, а денежки на сберкнижку, которая душу согревать будет.
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16:46, 30 января
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