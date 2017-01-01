Мумию пенсионерки в свитере нашли в заваленной мусором квартире в Купчино

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«Мумию пенсионерки в свитере нашли в заваленной мусором квартире в Купчино»

Всезнайка 02.02 11:47 [ + 0 – ]

Отходы и мусор её и похоронили...плюс к этому добавить всякую заразу и микробы..а если она и к врачам ни разу не ходила,то и говорить здесь не о чем..Я представляю какая вонь стояла в квартире и наверняка в подъезде...