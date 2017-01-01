В Петербурге медики откачивали 12-летнюю школьницу, напившуюся пива до беспамятства

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«В Петербурге медики откачивали 12-летнюю школьницу, напившуюся пива до беспамятства»

Всезнайка 02.02 11:50 [ + 1 – ]

Нда...скоро пиво будут лакать уже с пелёнок..

legenda.natalya 02.02 11:53 [ + -1 – ]

А кто продал? ТРК, вроде не хач -лабаз, паспорт должны спрашивать. Купить в магазинчике и пить пиво в фойе на лавочке - тоже не получится, охрана выгонит. Видимо, были друзья постарше, которые не захотели возиться с перебравшей подружкой.