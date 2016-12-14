В Курортном районе кровельщик из Азербайджана разбился насмерть, упав с крыши дома
11:05
Тэги: крыши, работа, мигранты, смерть, строительство, курортный район
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«В Курортном районе кровельщик из Азербайджана разбился насмерть, упав с крыши дома»
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