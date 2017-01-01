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«На севере Петербурга двухлетний малыш напился средства для чистки сантехники»

И сотый раз повторю " Завели ребёнка - будьте добры следить за ним. Он же ещё, маленькая кроха, ничего не понимает. Что можно, а что нет?