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«На Литейном мосту велосипедист впечатался в легковушку и упал на асфальт: мужчина госпитализирован (видео)»

Вроде он вообще автомобиль не задел. Бухой, видать, ехал, вот и навернулся.

И где красный фонарь? Где указание рукой на изменение направления? И с какого перепугу он ломанулся во второй ряд?

"Типа" прямо с моста желал проехать? Юх там велдосекам с моста прямо!

В общем, поделом велосеку! Отрадная бодрящая новость поутру. Спасибо, редакция!