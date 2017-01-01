На трассе Петербург - Псков три человека насмерть разбились в "Жигулях" после столкновения с автобусом на встречке

Авария произошла в Лужском районе Ленобласти.

Авария произошла в Лужском районе Ленобласти.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 1 февраля около 20.30 на 156-м километре дороги Петербург – Псков. Мужчина на ВАЗ-2199 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Неоплан».



Водитель автобуса получил лёгкие травмы, а в «Ладе» погибли водитель и двое пассажиров. Третий пассажир был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Лужском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП, в результате которого три человека погибли на месте происшествия, еще один был госпитализирован в больницу.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 1 февраля около 20.30 на 156-м километре дороги Петербург – Псков. Мужчина на ВАЗ-2199 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Неоплан».Водитель автобуса получил лёгкие травмы, а в «Ладе» погибли водитель и двое пассажиров. Третий пассажир был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что два человека оказались в больнице после ДТП с двумя легковушками в Сосновом Бору.





