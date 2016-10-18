Весны не будет: В Ленинградском зоопарке умер сурок-предсказатель Фрол

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Обсуждение темы:

«Весны не будет: В Ленинградском зоопарке умер сурок-предсказатель Фрол»

Йeти 02.02 10:06 [ + 0 – ]

Может предсказал конец, лжиывой власти обиралок - обещалок путинских? И, агенты кремлеботы, чем нибудь покормили предсказателя Фрола, не съедобным?

скальпель 02.02 10:32 [ + 1 – ]

... принесенным из гостиницы "Прибалтийская" накануне ...

Всезнайка 02.02 11:41 [ + 0 – ]

Жалко бедного сурочка (((

dexter 02.02 11:44 [ + 0 – ]

Американские традиции наше всё!