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Весны не будет: В Ленинградском зоопарке умер сурок-предсказатель Фрол

09:46
Тэги: животные, зоопарк, погода, смерть
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Тэги: животные, зоопарк, погода, смерть
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Общество
Обсуждение темы:
«Весны не будет: В Ленинградском зоопарке умер сурок-предсказатель Фрол»
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Йeти 02.02 10:06 [ + 0 ]

Может предсказал конец, лжиывой власти обиралок - обещалок путинских? И, агенты кремлеботы, чем нибудь покормили предсказателя Фрола, не съедобным?

скальпель 02.02 10:32 [ + 1 ]

... принесенным из гостиницы "Прибалтийская" накануне ...

Всезнайка 02.02 11:41 [ + 0 ]

Жалко бедного сурочка (((

dexter 02.02 11:44 [ + 0 ]

Американские традиции наше всё!

монк-аль-ахри 02.02 11:56 [ + 0 ]

под руководством бакинского гастарбайтера даже зоопарк вымирает. что тут о людях-то говорить....

Всего комментариев - 5

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