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«Водитель такси, устроивший "замес" на Индустриальном, пытался сбежать, а когда его поймали, устроил драку. Подробности (видео)»

Почему то сдаётся мне, что таксист недавно работал извозчиком, в своём родном ауле. Таксовал на арбе с ишаком и был вечно поддатым. Здесь тоже не изменил своим традициям! Повторюсь и десятый раз. Приехал поднимать нам экономику едрисье-пукинским методом.