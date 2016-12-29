Дело об убийстве белки в ЦПКиО дошло до президиума петербургского горсуда
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Общество
Этого педика Елисея, на зону давно пора было отправить и оприходовать под нары! Желательно с папашей кривосудным! Ишь ты, выставил себя бабой трусливой. Мол белка на него напала, а он оборонялся. А папаша и его судейская рать подхватила эту версию. И всячески отмазывают негодяя!
Уточните, в показаниях зоофилопедика Елисея имеется ввиду та "нежная плоть", которая расположена как минимум метром выше большого пальца ноги?
Если следовать законам кривосудных едристов, что белка не мучилась? То нужно всех . судейских и их окружение перестрелять точно в глаз. Чтобы сразу душу дъяволу отдали. И, радоваться "Кривосудные то не мучичились! Значит и к уголовной отвественности нельзя привлечь!"
Пожелаем Елисею, чтобы в следующий раз на него напала рысь и он оказался столь же метким и удачливым.
Вот что значит,если отпрыск судейский.Сейчас белка,через пару лет человек и всё как с гуся вода.Вот оно,наше правосудие во всей красе,любуйтесь.Самое обидное,что бедная белка даже не притронулась к этому выродку(нет ни одного доказательства).Вот они власть имущие кто-то гоняет,кто-то стреляет.
Дятел, какая тут была бы удача и меткость у Елисей гея? Наложил бы полные штаны и кондрашка его схватила! Рысь - не белка!
Белку жалко. Не в той стране родилась. Здесь обильно родятся "елисеи".
Карма постигнет этого ху..соса, будет бухой дорогу перебегать, и попадет под камаз, на радость Нифу...
Писец...Убийство животного это не жестокое обращение?????Бог вам судья!!!А лично от себя пожелаю вам вечного ада как при жизни,так и после смерти.Осталось лишь прощать убийства невинных людей...
Никто из депутатов не хочет внести законодательную инициативу об отстранении родителей, занимающих государственные и муниципальные посты, от должности за преступления детей-ублюдков?? Как может отец вершить правосудие, если не смог вложить в мозг собственному сыну необходимость соблюдать закон?
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
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