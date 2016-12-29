Дело об убийстве белки в ЦПКиО дошло до президиума петербургского горсуда

Суд согласился, что в убийстве белки нет состава такого преступления, как жестокое обращение с животными.

Обсуждение темы:

«Дело об убийстве белки в ЦПКиО дошло до президиума петербургского горсуда»

Йeти 02.02 10:14 [ + 2 – ]

Этого педика Елисея, на зону давно пора было отправить и оприходовать под нары! Желательно с папашей кривосудным! Ишь ты, выставил себя бабой трусливой. Мол белка на него напала, а он оборонялся. А папаша и его судейская рать подхватила эту версию. И всячески отмазывают негодяя!

скальпель 02.02 10:28 [ + 4 – ]

Уточните, в показаниях зоофилопедика Елисея имеется ввиду та "нежная плоть", которая расположена как минимум метром выше большого пальца ноги?

Йeти 02.02 10:51 [ + 2 – ]

Если следовать законам кривосудных едристов, что белка не мучилась? То нужно всех . судейских и их окружение перестрелять точно в глаз. Чтобы сразу душу дъяволу отдали. И, радоваться "Кривосудные то не мучичились! Значит и к уголовной отвественности нельзя привлечь!"

Тоскливый Дятел Терпило 02.02 10:57 [ + 0 – ]

Пожелаем Елисею, чтобы в следующий раз на него напала рысь и он оказался столь же метким и удачливым.

Серго 83 02.02 10:59 [ + 5 – ]

Вот что значит,если отпрыск судейский.Сейчас белка,через пару лет человек и всё как с гуся вода.Вот оно,наше правосудие во всей красе,любуйтесь.Самое обидное,что бедная белка даже не притронулась к этому выродку(нет ни одного доказательства).Вот они власть имущие кто-то гоняет,кто-то стреляет.

Йeти 02.02 11:03 [ + -1 – ]

Дятел, какая тут была бы удача и меткость у Елисей гея? Наложил бы полные штаны и кондрашка его схватила! Рысь - не белка!

Серго 83 02.02 11:18 [ + 0 – ]



Hиф-Hиф 02.02 11:25 [ + 3 – ]

Белку жалко. Не в той стране родилась. Здесь обильно родятся "елисеи".

Неzнайка. 02.02 11:28 [ + 3 – ]

Карма постигнет этого ху..соса, будет бухой дорогу перебегать, и попадет под камаз, на радость Нифу...

Всезнайка 02.02 11:32 [ + 4 – ]

Писец...Убийство животного это не жестокое обращение?????Бог вам судья!!!А лично от себя пожелаю вам вечного ада как при жизни,так и после смерти.Осталось лишь прощать убийства невинных людей...