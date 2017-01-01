Петербуржца, напавшего с мачете на продавца в ТЦ в Купчино, отправили в психбольницу

Инцидент произошел 29 января.

Инцидент произошел 29 января.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга , в психиатрическую больницу районный суд направил 22-летнего мужчину, который обвинялся в покушении на убийство и разбое в торговом центре "Балкания Нова". На мерах медицинского характера настаивало гособвинение на основании нескольких психиатрических экспертиз, которые были проведены в ходе предварительного расследования.



29 января 2016 года злоумышленник зашел в магазин "Экспедиция", который находится в ТЦ. Он взял с витрины нож "мачете" и попытался его вынести, но это увидел продавец. Тогда разбойник ударил жертву тесаком и попытался убежать, однако позднее был задержан. Раненого 23-летнего продавца госпитализировали, его жизнь спасли врачи. Примечательно, что изначально задержанного отпустили под подписку о невыезде, однако потом он все-таки был вновь задержан и арестован.



Напомним,

Суд направил на принудительное лечение мужчину, который средь бела дня напал с краденым мачете на продавца магазина во Фрунзенском районе Петербурга.Как сообщает, в психиатрическую больницу районный суд направил 22-летнего мужчину, который обвинялся в покушении на убийство и разбое в торговом центре "Балкания Нова". На мерах медицинского характера настаивало гособвинение на основании нескольких психиатрических экспертиз, которые были проведены в ходе предварительного расследования.29 января 2016 года злоумышленник зашел в магазин "Экспедиция", который находится в ТЦ. Он взял с витрины нож "мачете" и попытался его вынести, но это увидел продавец. Тогда разбойник ударил жертву тесаком и попытался убежать, однако позднее был задержан. Раненого 23-летнего продавца госпитализировали, его жизнь спасли врачи. Примечательно, что изначально задержанного отпустили под подписку о невыезде, однако потом он все-таки был вновь задержан и арестован.Напомним, ранее на этой неделе в кафе на проспекте Испытателей задержали повара из Египта, который напал на одного из посетителей с тесаком для мяса.









Обсуждение темы: «Петербуржца, напавшего с мачете на продавца в ТЦ в Купчино, отправили в психбольницу» Тоскливый Дятел Терпило 01.02 18:03 [ + 0 – ]

Горбатого только могила исправит.

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