В гостинице "Прибалтийская" расследуют массовое отравление постояльцев

На недомогание пожаловались около 200 человек.

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«В гостинице "Прибалтийская" расследуют массовое отравление постояльцев»

Историк 01.02 17:35 [ + 5 – ]

Больше гастеров на пищеблок, больше аду и все враги падут от поноса!

legenda.natalya 01.02 17:43 [ + 0 – ]

Как обычно - виноваты гастеры, жыды и едрисня во главе с Пукиным. Какой-то повар, горе - террорист руки после метро и перед приготовлением пищи не моет, или уже зараженную тухлятину завезли (возможно санкционную, что таможня поглядела ))))

Тоскливый Дятел Терпило 01.02 18:06 [ + 0 – ]

А когда то была приличная гостиница, в которой фильм Интердевочка снимали. Да, бедная Россия, мельчают люди, падают нравы, полная безысходность.

смерч 01.02 18:37 [ + 0 – ]

Во всём виноваты прибалты.