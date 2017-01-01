Притон с проститутками закрыли в коттедже на Таллинском шоссе

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Обсуждение темы:

«Притон с проститутками закрыли в коттедже на Таллинском шоссе»

Тоскливый Дятел Терпило 01.02 17:05 [ + 0 – ]

Вроде было недавно похожее сообщение. Или там на каждом километре притоны расположены.