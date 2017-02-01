На детской площадке в Мурино поймали упитанного песца (фото)

Сейчас животное находится в ветеринарной клинике.

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Обсуждение темы:

«На детской площадке в Мурино поймали упитанного песца (фото)»

Неzнайка. 01.02 16:31 [ + 1 – ]

Чурок бы так сачками ловили, расплодились падлы не проехать не пройти...

Тоскливый Дятел Терпило 01.02 17:07 [ + 2 – ]

Симпатичный зверек, на собачку похож. Охотно взял бы его к себе на дачу.

Hиф-Hиф 01.02 17:59 [ + 3 – ]

Да уж, пришел (к) муринцам упитанный северный пушной зверек.

скальпель 01.02 18:22 [ + 1 – ]

... Иными словами, пришел к ним Полный Песец!