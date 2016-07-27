ЗакС Петербурга решил приравнять уличные встречи депутатов с гражданами к митингам

Обсуждение темы:

«ЗакС Петербурга решил приравнять уличные встречи депутатов с гражданами к митингам»

Bloempje 01.02 15:13 [ + 6 – ]

Боятся наших продажных и наплевавших на своих избирателей депутатов??? Или опасаются за то, что тем придется проводить свое время с жалким, дискриминированным во всех отношениях населением города?

Тоскливый Дятел Терпило 01.02 17:09 [ + -4 – ]

Я предложил бы не запрещать встречи с депутатами, но регламентировать их количеством участников. Конечно, две тысячи это явный перебор.

смерч 01.02 17:59 [ + 3 – ]

Этот перпердинко пусть цука к себе в хохляндию уезжает и там придумывает что хочет.Что за бля..о во что превратили страну!Ни в одной стране мира нет того что бы перед тем что бы выйти с протестом на власть и её идиотские указы надо с начало просить разрешение у этой же власти!Как зае..этот пеначет,в каком яйце у него смерть!