ЗакС Петербурга решил приравнять уличные встречи депутатов с гражданами к митингам
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Общество
Боятся наших продажных и наплевавших на своих избирателей депутатов??? Или опасаются за то, что тем придется проводить свое время с жалким, дискриминированным во всех отношениях населением города?
Я предложил бы не запрещать встречи с депутатами, но регламентировать их количеством участников. Конечно, две тысячи это явный перебор.
Этот перпердинко пусть цука к себе в хохляндию уезжает и там придумывает что хочет.Что за бля..о во что превратили страну!Ни в одной стране мира нет того что бы перед тем что бы выйти с протестом на власть и её идиотские указы надо с начало просить разрешение у этой же власти!Как зае..этот пеначет,в каком яйце у него смерть!
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16:46, 30 января
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