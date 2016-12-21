Боец Росгвардии получил по лицу, разнимая драку девушек в суши-баре на Народной
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Общество
Экономия силовых структур на квалифицированных инструкторах по рукопашному бою и самообороне, да и вообще удивительное отсутствие в соответствующих ведомствах приоритетов высокой физической подготовки и владения собственным телом - уже даже начинает забавлять ...
... Не судьба, что ли, отставных ветеранов из "Альфы" или других структур спецназа приглашать, чтоб реально драться молоденьких Росгвардеек научили??? Если девчонок пьяных не разнять,то что уж говорить о большем???
Так-то пьянь в бою для самопроверки - милейшее дело!!! Некоторые советские тренера по боксу так своим ученикам с годовым стажем устраивали "испытания" - у ларьков с "синюшниками".
Да, пьянь не так чувствует боль, находится, как правило, в приступе агрессии, может схватиться за нож ... Но в ситуации реального уличного боя, когда исход сражения решает не то что секунда - доля секунды (!!!) - потуги пьяницы корчить из себя крутого бойца смешны ...
И получить от такого люлей - вообще стыдоба ... (Ну, если конечно он не пресловутый "пьяный мастер" из гонконгского кино с Джекки Чаном ...)
Так что, девчата из Росгвардии, выдалась минутка - и бегом к тренерам, грушам, мешкам, деревянным манекенам, спарринг-партнерам и т.д. и т.п.
Как говорится, "работай, негра, работай" ...
Видно Малярша с подругой бокал балтики-3 не поделили, вот махачи и устроили...А с гвардии этой такая же лахудра была, толку от этих м...в как от козла молока..
надо было гвардейцу ещё по яйцам добавить. ну, если они у него есть.
арнольд питерский 01.02 14:47 [ + 0 – ]
Да вы знаток и ценитель, судя по всему ! Правильно, именно Охоту!
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