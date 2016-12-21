Боец Росгвардии получил по лицу, разнимая драку девушек в суши-баре на Народной

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«Боец Росгвардии получил по лицу, разнимая драку девушек в суши-баре на Народной»

скальпель 01.02 14:11 [ + 3 – ]

Экономия силовых структур на квалифицированных инструкторах по рукопашному бою и самообороне, да и вообще удивительное отсутствие в соответствующих ведомствах приоритетов высокой физической подготовки и владения собственным телом - уже даже начинает забавлять ...

скальпель 01.02 14:29 [ + 2 – ]

... Не судьба, что ли, отставных ветеранов из "Альфы" или других структур спецназа приглашать, чтоб реально драться молоденьких Росгвардеек научили??? Если девчонок пьяных не разнять,то что уж говорить о большем???

Так-то пьянь в бою для самопроверки - милейшее дело!!! Некоторые советские тренера по боксу так своим ученикам с годовым стажем устраивали "испытания" - у ларьков с "синюшниками".

Да, пьянь не так чувствует боль, находится, как правило, в приступе агрессии, может схватиться за нож ... Но в ситуации реального уличного боя, когда исход сражения решает не то что секунда - доля секунды (!!!) - потуги пьяницы корчить из себя крутого бойца смешны ...

И получить от такого люлей - вообще стыдоба ... (Ну, если конечно он не пресловутый "пьяный мастер" из гонконгского кино с Джекки Чаном ...)

Так что, девчата из Росгвардии, выдалась минутка - и бегом к тренерам, грушам, мешкам, деревянным манекенам, спарринг-партнерам и т.д. и т.п.

Как говорится, "работай, негра, работай" ...

Неzнайка. 01.02 14:33 [ + 0 – ]

Видно Малярша с подругой бокал балтики-3 не поделили, вот махачи и устроили...А с гвардии этой такая же лахудра была, толку от этих м...в как от козла молока..

арнольд питерский 01.02 14:47 [ + -1 – ]

Неzнайка, точно только наверно не тройку а охоту крепкое

монк-аль-ахри 01.02 15:01 [ + 0 – ]

надо было гвардейцу ещё по яйцам добавить. ну, если они у него есть.

МИФОДИЙ 01.02 15:52 [ + 3 – ]

перья перья пух)))пьяные бабы хуже чумы

Тоскливый Дятел Терпило 01.02 17:19 [ + -1 – ]

Дубинка и травмат и не было бы никакого многословия.

dexter 01.02 18:31 [ + -1 – ]

арнольд питерский 01.02 14:47 [ + 0 – ]

Да вы знаток и ценитель, судя по всему ! Правильно, именно Охоту!