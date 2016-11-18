Петербургская епархия выступает против идеи Милонова о крестном ходе в поддержку передачи Исаакия РПЦ

В епархии отметили, что митинг может быть согласован властями, но без благословления РПЦ мероприятие приобретет титул светского шествия.

Обсуждение темы:

«Петербургская епархия выступает против идеи Милонова о крестном ходе в поддержку передачи Исаакия РПЦ»

скальпель 01.02 14:40 [ + 3 – ]

Мы возразим товарищу Милонову!

Не нужен он и его крестный ход у нас!

Присутствие его на гей-параде очень даже обоснованно ...

А так - он превратит молитву в фарс!

монк-аль-ахри 01.02 14:59 [ + 3 – ]

то есть эту прогулку пидорастов отвергают даже попы?!

Тоскливый Дятел Терпило 01.02 17:16 [ + 1 – ]

Правильное решение. На месте РПЦ я вообще отказался бы от Исаакия. В городе достаточно храмов. Первые христиане вообще молились в пещерах, подвергаясь гонениям, и их вера была чистой и неугасимой.