В парадной дома на Можайского нашли пьяную 18-летнюю девушку с разрезанными венами
- Крем от геморроя «Здоров»
- Отравившиеся в гостинице "Прибалтийская" - представители фармацевтической компании Pfizer. Подробности (фото)
- Эскалатор сломался на станции метро "Петроградская": вход ограничен (фото)
- Открытие в лечении варикоза
- Водителя, по пьяни угробившего человека в ДТП на Тихорецком, отдадут под суд
- Пенсионерка покалечилась под колесами машины на Художников
- Несколько тонн нелегального табака изъяли из лавок в Апраксином дворе
- Петербуржца, напавшего с мачете на продавца в ТЦ в Купчино, отправили в психбольницу
- В гостинице "Прибалтийская" расследуют массовое отравление постояльцев
- На Хасанской КамАЗ отправил в больницу 58-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте
- "Зенит" объявил о подписании защитника "Челси" Ивановича
- На юго-западе Петербурга 78-летняя бабушка отдала мошеннику 2000 евро за БАДы
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
01.02 13:36
Заглохни, всякое в жизни бывает! У тебя Мулярша любви не было никогда, поэтому такая реакция.Возраст такой 18 лет...может парень любимый бросил, и сейчас ей кажеться что жизни больше нет...
... А я бы не исключил и предысторию с участием чернож...пых любимцев дятла ...
в совке эта девушка х.ярила бы как папа карло на заводе и мыслей дурных о суициде и пьянке не возникало
Уважаемый Скальпель! Мои "любимчики", как Вы называете уроженцев Средней Азии, не стали бы тратиться на алкоголь и на падшую женщину. Нужно быть до конца объективным и признать, что девушка узбечка или таджичка никогда бы не напились до такого состояния. На родине их за это забили бы камнями.
Ну вот и пусть еб...шут всей своей среднеазиатской шоблой на свою родину и там хоть на ушах стоят!!!!! А тут ишакоеб...м с их наркотой, венерическими болезнями и воистину "рыцарским отношением" к нашим женщинам ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО!!!!
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
16:46, 30 января
на новости
в «В Петербурге приставы привлекли к ответственности "чрезмерно настойчивых" коллекторов»