В парадной дома на Можайского нашли пьяную 18-летнюю девушку с разрезанными венами

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«В парадной дома на Можайского нашли пьяную 18-летнюю девушку с разрезанными венами»

Всезнайка 01.02 13:36 [ + -2 – ]

Да-да,в психушку её...таким только туда!

Неzнайка. 01.02 13:47 [ + 3 – ]

01.02 13:36

Заглохни, всякое в жизни бывает! У тебя Мулярша любви не было никогда, поэтому такая реакция.Возраст такой 18 лет...может парень любимый бросил, и сейчас ей кажеться что жизни больше нет...

скальпель 01.02 13:54 [ + 2 – ]

... А я бы не исключил и предысторию с участием чернож...пых любимцев дятла ...

арнольд питерский 01.02 14:57 [ + -1 – ]

в совке эта девушка х.ярила бы как папа карло на заводе и мыслей дурных о суициде и пьянке не возникало

Тоскливый Дятел Терпило 01.02 17:26 [ + 0 – ]

Уважаемый Скальпель! Мои "любимчики", как Вы называете уроженцев Средней Азии, не стали бы тратиться на алкоголь и на падшую женщину. Нужно быть до конца объективным и признать, что девушка узбечка или таджичка никогда бы не напились до такого состояния. На родине их за это забили бы камнями.

скальпель 01.02 18:32 [ + 0 – ]

Ну вот и пусть еб...шут всей своей среднеазиатской шоблой на свою родину и там хоть на ушах стоят!!!!! А тут ишакоеб...м с их наркотой, венерическими болезнями и воистину "рыцарским отношением" к нашим женщинам ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО!!!!

НЕСТОР 01.02 18:51 [ + 0 – ]

дятел твоя любимая узбечка ребёнка по пьяни на улице забыла.