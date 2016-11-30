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«На юго-западе Петербурга 78-летняя бабушка отдала мошеннику 2000 евро за БАДы»

Тоскливый Дятел Терпило 01.02 17:04 [ + -1 – ]

Пусть только кто-нибудь попробует покритиковать нынешнюю власть! Видите, как вольготно живется нашим пенсионерам. Каждый день они субсидируют мошенников, причем не только в рублях, но валюте. И явно это не последняя наличность, иначе подумала бы, не отложить ли на черный день.