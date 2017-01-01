В Ленобласти злоумышленники попытались вскрыть банкомат, но сбежали, так ничего и не похитив

Инцидент произошел в Приозерском районе.

Инцидент произошел в Приозерском районе.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 31 января около 4 часов утра на Центральной улице в поселке Плодовое. Преступники, выдавив стеклопакет, проникли в помещение продовольственного магазина, где пытались вскрыть банкомат и похитить денежные средства, но, не успев довести задуманное до конца, с места происшествия скрылись.



"В настоящее время сотрудники полиции области проводят необходимые мероприятия, направленные на розыск подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в главке.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне рано утром в Приозерском районе Ленинградской области неизвестные злоумышленники проникли в помещение магазина и попытались вскрыть банкомат, но, не успев похитить денежные средства, с места происшествия скрылись.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 31 января около 4 часов утра на Центральной улице в поселке Плодовое. Преступники, выдавив стеклопакет, проникли в помещение продовольственного магазина, где пытались вскрыть банкомат и похитить денежные средства, но, не успев довести задуманное до конца, с места происшествия скрылись."В настоящее время сотрудники полиции области проводят необходимые мероприятия, направленные на розыск подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в главке.Напомним, ранее мы писали о том, что из гостиницы на Васильевском острове неизвестные похитили банкомат.





