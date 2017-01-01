В смерти людей при пожаре на скалодроме на Литовской улице обвинили двух сварщиков

По версии следствия, возгорание произошло из-за неосторожного обращения со сварочным оборудованием.

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Обсуждение темы:

«В смерти людей при пожаре на скалодроме на Литовской улице обвинили двух сварщиков»

монк-аль-ахри 01.02 13:18 [ + 4 – ]

ну без сварщиков тут никак! иначе жопу придётся подставлять подлинным виновникам в лице начальства.

Тоскливый Дятел Терпило 01.02 17:30 [ + 0 – ]

Нашли стрелочников.