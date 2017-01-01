Обсуждение темы:

«В Петербурге из частного дома украли довоенную икону Николая Чудотворца»

Оказывается, на Авито много икон продается и недорого.

Вот, например, всего за 1400 р.:



"Икона "Богоматерь Казанская", начало 20 века

№ 463968501, размещено 26 января в 16:22 1291 (+1)



Присутствие этого образа в Вашем доме и молитва перед ним защитит Вас и Ваших близких от всех бед и укажет, как Путеводительница, верный путь при принятии сложных решений. "



