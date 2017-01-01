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«В центре Петербурга госпитализировали гражданина Австралии с тяжелыми травмами после посещения ночного клуба»

Тоскливый Дятел Терпило 01.02 10:41 [ + -1 – ]

Ужасная новость, что о нас теперь подумают за рубежом. Человек пришел в культурное заведение, чтобы скоротать досуг. Вместо того, чтобы его развеселить, позволить ему расслабиться, жестоко избили. Предлагаю вменить персоналу таких заведений следить за состоянием клиентов и заботиться об их безопасности. В случае опьянения, вызывать такси и выделять сопровождающего для доставки в гостиницу или другое место его обитания.