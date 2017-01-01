В первой декаде февраля в Петербурге будет морозно, но остальная часть месяца окажется теплее нормы

Погода будет преимущественно облачная - с прояснениями и частыми осадками.

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Обсуждение темы:

«В первой декаде февраля в Петербурге будет морозно, но остальная часть месяца окажется теплее нормы»

Всезнайка 01.02 10:30 [ + 5 – ]

Мороз-это хорошо :-) а вот слякоть и каша под ногами-это хреново.

НЕСТОР 01.02 12:51 [ + 2 – ]

Не болтайте ерунду-вы не знаете ,что завтра будет.