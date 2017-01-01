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В первой декаде февраля в Петербурге будет морозно, но остальная часть месяца окажется теплее нормы

10:08
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Общество
Обсуждение темы:
«В первой декаде февраля в Петербурге будет морозно, но остальная часть месяца окажется теплее нормы»
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Всезнайка 01.02 10:30 [ + 5 ]

Мороз-это хорошо :-) а вот слякоть и каша под ногами-это хреново.

НЕСТОР 01.02 12:51 [ + 2 ]

Не болтайте ерунду-вы не знаете ,что завтра будет.

монк-аль-ахри 01.02 13:23 [ + 3 ]

если бы ещё банда этого бакинского гастарбайтера с паскудно бегающими глазками за городом следила...

Всего комментариев - 3

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