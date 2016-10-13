В Петербурге приставы привлекли к ответственности "чрезмерно настойчивых" коллекторов

Материалы административных дел были направлены в судПодробнее:

Обсуждение темы:

«В Петербурге приставы привлекли к ответственности "чрезмерно настойчивых" коллекторов»

Всезнайка 01.02 10:28 [ + 2 – ]

Нет кредитов-нет проблем!Привыкайте как-то обходиться без кредитов и микрозаймов и тогда не будет зудящих проблем в виде коллекторов.

Тоскливый Дятел Терпило 01.02 10:45 [ + -2 – ]

Необходимо вообще запретить звонить по телефону. Достаточно отправлять напоминание по почте или на электронный адрес. Мобильный служит для приема звонков только от близких и желанных людей.

SCORPION69 01.02 11:54 [ + 6 – ]

Вообще пора закрыть эти шарашкины контроля которые дают кредиты под бешеные %

