Обсуждение темы:

«В отношении матери-азиатки, забывшей годовалого сына в Пулковском парке, возбуждено уголовное дело»

Тоскливый Дятел Терпило 01.02 10:34 [ + -5 – ]

Не согласен, это чрезмерно жестоко. Нужно дать возможность человеку исправиться. Возможно, отправить на лечение от пьянства, трудоустроить и главное, не лишать родительских прав. Иначе, человек может впасть в отчаяние и умереть от тоски. Да, человек совершил ошибку, но общество должно проявить гуманность и заинтересованность в ее дальнейшей судьбе.