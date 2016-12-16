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Защитник "Челси" Иванович прибыл в Петербург для подписания контракта с "Зенитом"

17:19, 31 января
Тэги: спорт, футбол, трансферы, пулково, зенит, чемпионат россии, великобритания
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Тэги: спорт, футбол, трансферы, пулково, зенит, чемпионат россии, великобритания
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