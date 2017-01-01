В Луге дама на Suzuki покалечила 6-летнего мальчика

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«В Луге дама на Suzuki покалечила 6-летнего мальчика»

Йeти 31.01 17:27 [ + 9 – ]

Снова, видать, как та захарьевна АКSМ губы красила эта автобледи!? Слепая или неумеха? Не садись за руль!

Hиф-Hиф 31.01 18:52 [ + -5 – ]

Легко убедиться, что перехода там нет. А вот где были родители потерпевшего? Лишить их родительских прав! А пацана -- в детский дом!