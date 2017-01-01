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«Безработного мужчину задержали за грабежи прохожих на севере Петербурга»

Не пойму зачем этот мужичок плюгавый женщин грабил? Что у них взять? Косметику да деньги на продукты? Пошёл бы кокого крутого бизнесмена ограбил или банк какой. Вот бы где разбогател? Или, там слабо?