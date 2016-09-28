Обсуждение темы:

«Чиновники Смольного отчитались об исполнении бюджета за 2016 год»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 16:37 [ + 8 – ]

Немного о бюджете российском:

В России нынче априори

В любой конторе вор на воре

Сидит и вором погоняет

* * *

Ыо власти вора вор сменяет

Воруют все кому не лень.

Их не пугает Судный День

* * *

Но поздно или рано Судный день настанет

И от него тогда, не убежать ворам-шакалам никуда!