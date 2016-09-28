Чиновники Смольного отчитались об исполнении бюджета за 2016 год
14:54, 31 января
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Общество
Обсуждение темы:
«Чиновники Смольного отчитались об исполнении бюджета за 2016 год»
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ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 16:37 [ + 8 – ]
Немного о бюджете российском:
Немного о бюджете российском:
В России нынче априори
В любой конторе вор на воре
Сидит и вором погоняет
* * *
Ыо власти вора вор сменяет
Воруют все кому не лень.
Их не пугает Судный День
* * *
Но поздно или рано Судный день настанет
И от него тогда, не убежать ворам-шакалам никуда!
Всего комментариев - 2
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