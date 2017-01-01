Два человека оказались в больнице после ДТП с двумя легковушками в Сосновом Бору

Водителя "Жигулей" зажало в салоне, но от госпитализации он отказался.

Водителя "Жигулей" зажало в салоне, но от госпитализации он отказался.



Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы региона, авария произошла 31 января около 4 часов утра на перекрестке улиц Александра Невского и Молодежной.



По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-21093", которым управлял 27-летний уроженец Ульяновской области, столкнулся с "БМВ", управляемой 22-летним жителем Соснового Бора. Предположительно, водитель "Жигулей" был пьян.



В результате аварии шофера отечественного автомобиля зажало в машине. Но после того, как его освободили спасатели, молодой человек от медицинской помощи отказался. Пассажир ВАЗа и водитель БМВ были госпитализированы.



Напомним, ранее мы писали о том, что Минувшей ночью в городе Сосновый Бор Ленинградской области произошло ДТП с участием двух легковушек. Один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения.Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы региона, авария произошла 31 января около 4 часов утра на перекрестке улиц Александра Невского и Молодежной.По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-21093", которым управлял 27-летний уроженец Ульяновской области, столкнулся с "БМВ", управляемой 22-летним жителем Соснового Бора. Предположительно, водитель "Жигулей" был пьян.В результате аварии шофера отечественного автомобиля зажало в машине. Но после того, как его освободили спасатели, молодой человек от медицинской помощи отказался. Пассажир ВАЗа и водитель БМВ были госпитализированы.Напомним, ранее мы писали о том, что под Гатчиной водитель Nissan погиб, съехав в кювет и врезавшись в дерево.





