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«В Петербурге угонщик неделю катался на чужом "Порше", а потом бросил его »

Просто нашли по заявлению граждан, а угонщик катался на ворованой машине 40 дней мимо кучи полицаев, перегнал в другой регион и никто из них не почесался. Стражи порядка просто падают от напряжения при выполнении своих обязанностей.