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«В центре Петербурга рухнул строительный кран, чудом никого не задев (фото)»

... Да даже если и придавил бы пару-тройку макак, никто бы особо и не расстроился ... А так - незачёт ... Вхолостую сработал ...

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 31.01 16:53 [ + 6 – ]

Видимо сей кран монтировали ишаки аульные? Неудивительно, что кран рухнул. Это же не мазанку слепить из кизяков! На что они мастера в своих ишакобадах на родине.